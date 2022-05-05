Китайские технологические гиганты, в частности, Lenovo и Xiaomi приняли решение покинуть российский рынок из-за американских санкций. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По информации издания, ряд китайских компаний сокращают поставки в Россию, в том числе и Lenovo Group Ltd. и Xiaomi Corp, производящая смартфоны. При этом у компаний на рынке России очень уверенные позиции, особенно после санкций Запада.

По данным газеты, на компании оказывают давление поставщики оборудования из США. Они требуют, чтобы микросхемы, которые они производят, не использовались в российских товарах. Китайские компании избегают публичных заявлений, потому что официальный Пекин выступает против западных санкций.

По данным WSJ, экспорт китайской технологической продукции в марте резко упал на 40%, смартфонов – почти на две трети, а телекоммуникационных базовых станций – на 98%. Это произошло вслед за введением масштабных санкций против России со стороны США. Вашингтон также пригрозил наказать китайские компании за нарушение правил.