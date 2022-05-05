Россия заявила о капитуляции бойцов на «Азовстали», в Украине опровергают

Полк «Азов» опроверг сообщение российских СМИ о том, что его бойцы якобы вышли к российским военным с белыми флагами.

«На самом же деле белые флаги используются обеими группами при эвакуации мирного населения». Об этом «Азов» сообщил в своем Telegram, передает TSN.

«Из некоторых интернет источников распространяется информация, что защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом. На самом же деле, для реализации плана эвакуации гражданских, используются белые флаги обеими группами. Так и в этот раз, для эвакуации граждан с территории завода «Азовсталь», обе группы использовали такие флаги», - говорится в сообщении.