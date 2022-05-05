Как известно, со вчерашнего дня в Азербайджане, особенно в Баку, резко ухудшилась погода. Из-за ветра в столице произошел ряд инцидентов. На основании информации, поступившей на горячую линию «112», соответствующими силами МЧС приняты необходимые и неотложные меры безопасности.

Так, спасатели Особой аварийно-спасательной службы министерства оперативно сняли кусок железа, который оторвался и свисал с крыши девятиэтажного жилого дома в Хатаинском районе Баку.

Спасатели также побывали в Сабунчинском районе Баку – там сильный ветер снес крышу одноэтажного частного дома, что создало реальную опасность для жителей. Спасатели устранили опасность.