Турция заявила, что запасов газа в Черном море хватит на 45 лет

«Запасов природного газа, находящихся в Черном море, хватит, чтобы удовлетворить мировой спрос на 45 лет». Об этом заявил бывший премьер-министр Турции и замглавы правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым, передает газета Milliyet.

По словам политика, Турция обладает крупными запасами природного топлива в крупных месторождениях вдоль черноморского побережья.

«Запасы Черного моря в природном газе сейчас оцениваются в 540 миллиардов кубометров. Это только начало, будет продолжение. Черное море способно покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет», - сказал Йылдырым.