Мэр захваченного россиянами украинского города покончил с собой
Умер мэр оккупированного россиянами Токмака Запорожской области Игорь Котелевский. По неофициальным данным, он совершил самоубийство, передает Укринформ.
С конца февраля Токмак оказался под российской контролем. В городе регулярно проходили митинги в поддержку Украины.
Игорь Котелевский впервые стал мэром в 2009 году. Позже его еще трижды (2010, 2015, 2020 гг.) переизбирали. Политик был членом Партии регионов и «Оппозиционного блока».