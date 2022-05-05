«Пашинян» присоединился к протестам в Ереване, а мать спикера плевала с балкона на протестующих

Отдел информации 19:05

В Армении продолжается протестное движение реваншистских оппозиционных сил, цель которого – смещение с поста премьер-министра Никола Пашиняна. Шествия проходят по улицам Еревана каждый день в одно и то же время, вечерами противники премьера собираются на площади Франции. По оценкам иностранных наблюдателей, количество протестующих хоть и составляет несколько десятков тысяч, его явно недостаточно, чтобы вынудить премьера уйти в отставку. Сравнивая нынешние волны протеста с революцией 2018 года, которая, собственно, и привела Пашиняна к власти, наблюдатели напоминают, что тогда на улицы Еревана вышли сотни тысяч людей.

Армянские адепты реванша, стремящиеся расширить ряды своих сторонников, используют всевозможные уловки. Как говорится, кто во что горазд. Дошло до того, что в толпе демонстрантов пронесся сенсационный слух, что к акции протеста подключился… сам Никол Пашинян. И в самом деле, в толпе заметили человека, яростно размахивавшего флагом «НКР», который действительно чем-то напоминал премьер-министра. Даже полиция на мгновение растерялась, пока не увидела «премьер-министра» вблизи и не сообразила, что он лет на двадцать старше Пашиняна.

Еще один интересный инцидент произошел с участием матери спикера парламента Алена Симоняна. Пожилая женщина, наблюдавшая за протестующими с балкона своей квартиры, плевала на них с высоты и показывала «дизлайки». После того как видео моментально распространилось в социальных сетях, Ален Симонян подтвердил армянской службе «Радио Свобода», что это действительно его мать, а на просьбу прокомментировать её поведение, лишь пожал плечами: «Нервы, видимо, сдали…»

Не менее интересными обещают быть сегодняшние события. Утром началось шествие из Еревана в Ванадзор, в котором, в частности, принял участие Левон Кочарян - сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Ранее вице-спикер парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что помимо Ванадзора акция пройдет и в столице Армении, где запланировано шествие, в котором примут участие только женщины. Также активисты намерены провести очередной митинг на столичной площади Франции. «День намечается тяжелый, но очень важный, - сообщил журналистам дашнак Сагателян. - Нам нужно сделать дело, и мы его сделаем. Мы близки к победе. Присоединяйтесь и будьте активны. Мы пойдем до конца!..»