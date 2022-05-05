Блинкен обвинил Россию в искажении истории

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва пытается исказить историю в попытке оправдать войну в Украине, передает ТАСС.

Как отметил госсекретарь, во время конфликта в Европе мировое сообщество должно усилить решимость, чтобы «противостоять тем, кто пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций».

«Те, кто изучают прошлое, знают, что президент Украины Владимир Зеленский и смелый украинский народ воплощают в себе дух тех, кто победил во Второй мировой войне. Они доблестно защищают свою страну, демократию и принадлежащее Украине по праву будущее в единой, свободной и мирной Европе», - сказал Блинкен.

В своем заявлении он также призвал говорить правду о прошлом и поддерживать всех, кто защищает свою свободу.