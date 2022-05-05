Агентство DOST получило престижные международные награды

Как следствие концепция DOST успешно конкурирует с передовыми практиками развитых стран и нередко побеждает в этом соперничестве.

Как подчеркнул президент Ильхам Алиев , «центры DOST отражают лицо современного Азербайджана». Концепция DOST, инициированная первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, уже стала узнаваемой в мире как бренд нашей страны. Предоставление 154 услуг посредством системы «единое окно» - эффективным, прозрачным и удобным для граждан образом встречено с интересом на международном уровне.

Эффективные инновации и прогрессивные практики в современном мире на переднем плане внимания мировой общественности и оцениваются ею очень высоко. Это подтверждает тот факт, что за последние дни Агентство DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана и Государственный фонд соцзащиты страны удостоены четырех престижных международных наград.

Недавно три проекта DOST завоевали успех у экспертов Международной ассоциации социального обеспечения.

В то же время в последние годы Государственный фонд социальной защиты претерпел радикальные реформы. Повышается качество и гибкость исполнительных процессов в сфере социального обеспечения. Управление улучшено и оптимизировано. Переход Фонда от «административного подхода» к модели «обслуживание граждан» является ключевым успехом его реформ.

Сегодня данная структура имеет прозрачную, более удобную и доступную сеть обслуживания населения. Назначение социальных выплат осуществляется в инициативном порядке через электронную систему. Права граждан на социальное обеспечение гарантируются в день установления этих прав, без необходимости представления ими документов.

Все эти реформы привлекли внимание Международной ассоциации социального обеспечения, и Госфонд был удостоен престижной международной награды.

На Европейском форуме социального обеспечения в Таллине две организации – Агентство DOST и Государственный фонд социальной защиты – получили четыре международные награды.

Следует отметить, что эти награды были вручены по решению Независимого международного жюри за лучший передовой опыт в Европе.

Таким образом, сегодня Азербайджан выделяется на европейском пространстве своими лучшими практиками в социальной сфере и побеждает в конкурсах с участием развитых стран.

И это не первый успех. Совсем недавно Агентство DOST стало лауреатом премии European Social Services Award Европейской социальной сети, премии Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов. А Госфонд соцзащиты стал лауреатом премий британской SSPF iESE - The Public Sector Transformation) и Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов.

То есть в этом году Министерство труда и социальной защиты населения удостоено восьми международных премий и нацелено продолжать добиваться успехов.