Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 19:59

В последние недели в Вашингтоне занимались тем, что гадали, о чем же объявит Владимир Путин на Красной площади 9 мая. Обычно рутинная речь перед началом ежегодного парада, которая в минувшие годы не вызывала никакого интереса за рубежом, в этом году приобрела размеры всемирного события. Ведь теперь российский президент объявит о том, как будет жить и будет ли вообще земная цивилизация. «9 мая Путин, похоже, даст ключ к понимаю того, собирается ли он прекращать свой крестовый поход или доведет его до войны, которая будет угрожать всему человечеству», - пишет влиятельный американский журнал Atlantic.

Но это были гадания на кофейной гуще. Американские политики уже много лет сетуют на то, что не понимают, что в голове у российского президента. И поэтому в своих предсказаниях шарахаются из одной крайности в другую. Не так давно господствовала версия, что Путин может объявить войну всем «натовским нацистам», о чем сообщал и haqqin.az. Мол, признаться в том, что Россия проигрывает войну маломощной Украине, ему не с руки, а вот проиграть альянсу, который превосходит Россию по силам в 15 раз, - не так унизительно. Но в последние дни, предшествующие празднику победы в Великой отечественной войне, оценки стали быстро меняться. Запад сильно засомневался, например, в готовности России применить ядерное оружие в Украине. Объяснение этому простое. Как считает Леонор Томеро, возглавлявшая департамент ядерной политики в Пентагоне, Путин испугался, что США могут осуществить военное вмешательство в случае, если Россия решит применить тактический ядерный боезаряд против гражданского населения в Украине. В оценках того, как дальше будет развиваться конфликт между Россией и Украиной, необычный прогноз дала и New York Times. Она опубликовала любопытную статью под заголовком «Российская война была жестокой, но Путин проявляет определенную сдержанность. Почему?». Россия, пишет газета, могла бы более агрессивно атаковать железные дороги, вокзалы и шоссе, с тем чтобы помешать доставке в Украину западного вооружения. Она могла усилить удары по инфраструктуре вокруг Киева, чтобы помешать визитам иностранных представителей к Владимиру Зеленскому с посланиями солидарности и поддержки. В самом деле, кто только не посещал Киев посла начала российской «специальной операции». Были и премьер–министры, и спикеры парламентов, и министры обороны, и главы внешнеполитических ведомств. Такого числа высокопоставленных гостей Киев не видел со времен обретения Украиной независимости.

Так почему же Путин не разбомбил украинскую столицу, чтобы прекратить это «безобразие»? Ну, ударил он несколькими ракетами по Киеву, когда там был генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, но эта демонстрация силы не произвела ни на кого особого впечатления. Самое просто объяснение «сдержанности» Путина кроется в возможностях его военно-космических сил. Американские эксперты полагают, что не зря большинство ракетных ударов России сейчас производится из акватории Каспийского моря со стратегических бомбардировщиков. Российские «миги» и «сушки» боятся заходить в небо Украины, где их могут сбить украинские ПВО. А «высокоточные ракеты» из Каспия не обязательно справятся с поставленными задачами — могут и полететь не туда. К тому же их наличие не безгранично. Войска на земле также не в состоянии обеспечить необходимого и давно анонсированного прорыва. Как пишет, ссылаясь на пентагоновских генералов New York Times, «российское наступление в восточной части Украины идет очень осторожно, очень прохладно», а «российские генералы ворчат из-за того, что они должны воевать, держа одну руку за спиной». У России, как признал президентский пресс-секретарь Д. Песков, - «значительные потери», а в это время Запад держится на расстоянии и ничем особенно не рискует. «Множество людей здесь (в Вашингтоне) спрашивают, почему они (русские) не мстят, - говорит Сэмюэль Чарап, эксперт по России во влиятельной Rand Corporation. И сам же отвечает: - Никто не знает, где проходит «красная линия». Я полагаю, что и русские не знают этого, потому что мы все вступили в неизведанные воды». Большинство вашингтонских аналитиков отмечают, что несмотря на резкое ужесточение риторики Путин не предпринимает действий, которые привели бы к расширению войны и переносе театра боевых действий на другие страны. Иными словами, он, при всей своей брутальности, держит себя в определенных рамках.