В Великобритании обнаружено заражение человека обезьяньей оспой

Медицинские власти Великобритании обнаружили заражение человека редким инфекционным заболеванием оспой обезьян. Об этом в субботу сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства, передает ТАСС.

«UKHSA может подтвердить, что у человека в Англии диагностирована оспа обезьян», - говорится в сообщении.

Инфицированный недавно посетил Нигерию. Власти предполагают, что он мог там заразиться этим вирусом.

Сейчас заразившийся получает медицинскую помощь в лондонской больнице. Эксперты UKHSA свяжутся с людьми, которые могли находиться в контакте с инфицированным, добавили в ведомстве.