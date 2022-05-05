Верещук: женщины и дети покинули «Азовсталь»

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что часть мариупольской гуманитарной операции завершена.

Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди с «Азовстали» эвакуированы.