Украина восстановила контроль над еще одним населенным пунктом
В результате наступления подразделений Вооруженных сил Украины российские войска потеряли контроль над населенным пунктом Циркуны Харьковской области, сообщает Генштаб ВС Украины.
«В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины российские войска потеряли контроль над населенным пунктом Циркуны. Также противник безуспешно пытался вести наступление в направлении населенного пункта Вернополье, понес потери и отошел», - говорится в сообщении ведомства.