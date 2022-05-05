Вооруженное нападение близ Суэцкого канала: погибли 11 военных

«11 военнослужащих, в том числе офицер ВС Египта, погибли в результате вооруженного нападения на Синайском полуострове», - сообщил пресс-секретарь вооруженных сил Египта Гариб Абдель Хафез.

«Группа экстремистов атаковала водонапорную станцию к востоку от Суэцкого канала. Назначенные там в охранение военнослужащие вступили с ними в бой и отразили нападение, в результате которого погибли офицер и 10 солдат. Еще пять человек получили ранения», цитирует его ТАСС.

По словам представителя ведомства, в настоящее время ведется преследование боевиков, которые окружены в одном из районов Синая. Как передает телеканал Al Arabiya, после этой вылазки, которая стала крупнейшей за последние годы в стране, значительно усилены меры безопасности вдоль Суэцкого канала и в прилегающих к нему районах.