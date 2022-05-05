Радиацию в Карабахе и Восточном Зангезуре будут изучать из космоса

В Азербайджане будут обеспечены получение и анализ аэрокосмических снимков территорий Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов. Это отражено в подписанном 7 мая президентом Ильхамом Алиевым распоряжении о внесении изменений в «Государственную программу по геологическому изучению недр и эффективному использованию минерально-сырьевой базы на 2020-2024 годы».

Министерству экологии и природных ресурсов поручено обеспечить получение и анализ аэрокосмических снимков территорий Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов, изучить в Физулинском, Джебраильском и Агдамском районах геоэкологическую, геохимическую и радиационную обстановку.