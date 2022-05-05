Офис Зеленского: будет убито столько российских солдат, сколько потребуется
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал намерения Российской Федерации создать на территории Херсонской области «народную республику».
«Не будет никакой «Херсонской народной республики». Не будет. Область будет освобождена в полном объеме максимально жестко, если это потребуется, с точки зрения количества безвозвратных жертв среди российских военнослужащих. То есть будет убито столько военнослужащих российской армии, сколько потребуется для того, чтобы на Херсонщине навсегда забыли словосочетание «российское вторжение», - подчеркнул Подоляк в интервью NV.
Напомним, 7 мая в России заявили, что все жители Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства. Также в области намерены вернуть герб времен Российской империи.