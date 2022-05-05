Оппозиция Армении вновь собралась на митинг в Ереване

Сторонники армянской оппозиции в субботу вечером собрались на очередной митинг на площади Франции в Ереване, они призывают к отставке премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает ТАСС.

Ранее в субботу в центре Еревана прошло шествие, в котором приняли участие исключительно женщины. Кроме того, ряд акций состоялся в других регионах Армении.

Сторонники оппозиции с вечера прошлого воскресенья заблокировали площадь Франции, где соорудили баррикады из мусорных контейнеров и уличных скамеек, а также установили палатки. С утра понедельника участники акций протеста начали перекрывать центральные улицы Еревана. В последующие дни акции продолжились в Ереване и других регионах.