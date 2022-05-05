Украинское Приволье обстреляли «Градами», есть жертвы

Российские военные накрыли из «Градов» город Приволье в Луганской области, погибли двое детей. Женщина и еще два ребенка были тяжело ранены, передает TSN со ссылкой на пресс-службу Луганской военной администрации.

«После обстрела группа быстрого реагирования "Луганск-1" отправилась по городу в поисках возможных жертв. На одной из улиц во дворе обнаружили два трупа несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет обнаружили без признаков жизни.

Еще две девочки, 12 и 8 лет, и женщина 69 лет получили ранения. На месте еще работают полицейские, жертв может быть больше», - говорится в сообщении.