Минобороны Украины: благодаря Лаврову вопрос поставок оружия из Израиля решен

Министр обороны Алексей Резников заявил, что благодаря антисемитским высказываниям главы российского МИД Сергея Лаврова вопрос поставок Украине оружия из Израиля «почти решен», передает NV.

По словам Резникова, Израиль «держал баланс», нейтралитет — «не с Украиной и не с Россией». Однако Лавров «сделал максимум», чтобы государство определилось.

«Благодаря таким усилиям «проукраински настроенного» министра иностранных дел России, потому что иначе его не назовешь, если он сделал максимум, чтобы Израиль наконец-то повернулся к нам. Он красавчик, я считаю. Благодаря ему, можно сказать, что поставки оружия из Израиля — почти решенный вопрос», – сказал украинский министр.