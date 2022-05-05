Молдавский министр – один из лучших и признанных специалистов в области сельского хозяйства не только в своей стране, но и во всем Евразийском регионе. До работы в правительстве Виорел Герчиу являлся координатором проектов по реализации агропродовольственной политики Европейского инвестиционного банка в Украине и был одним из авторов Стратегии развития сельских районов Молдовы.

- Да, это была сильнейшая засуха, однако и в прошлом году мы столкнулись с засухой. Прошлой осенью неблагоприятные погодные условия для посева сыграли свою пагубную роль – на 30% посеяли меньше предусмотренного посева озимой пшеницы. Однако проливные дожди в апреле спасли ситуацию в этом году. Прогнозируем, что соберем 1 миллион тонн, а это на 400 тысяч больше предусмотренной для внутреннего потребления продукции.

- Да, это решение было принято исходя из соображений продовольственной безопасности. До нового урожая экспорт пшеницы приостановлен. К тому же засуха сыграла негативную роль – мы не смогли выйти на прогнозируемые масштабы.

- Однако после мирового зернового кризиса ваше правительство ввело эмбарго на экспорт зерна. И насколько известно, режим отмены экспорта будет действовать до 30 июня.

Но в прошлом году Молдова достигла рекордного урожая пшеницы – 1,5 миллиона тонн, из которых 1 млн продукции был экспортирован. Молдова полностью обеспечивает внутренние потребности.

- Впервые слышу это от вас. Вчера я встречался с министром сельского хозяйства Азербайджана. А сегодня у меня были переговоры с министром экономики. Мы обсуждали вопрос улучшения и развития торговых отношений, включая импорт пшеницы. Повторяю, вопрос аренды земли не обсуждался. Но в Молдове свыше 95% земли находится в частной собственности. И, соответственно, производство сельхозкультур осуществляется частными предпринимателями. Государство не может вступить в отношения частных предпринимателей с другими субъектами. Государство может распорядиться землей, которая находится в распоряжении научно-исследовательских институтов.

- Когда я узнал о вашем визите в Азербайджан, то в голове промелькнула мысль, что, вероятно, вы приехали в Баку для обсуждения передачи земель Молдовы в аренду Азербайджану. Помнится, за считанные недели до начала войны в Украине состоялся визит президента Ильхама Алиева в Киев. Алиев заявил, что обсуждал с правительством Украины аренду земель для посева пшеницы и доставки произведенной продукции в нашу страну. Но, как известно, война сломала планы нашего правительства. А из всех стран мира в Молдове самая большая доля черноземных почв . Может, наше правительство планирует взять в аренду для посева земли в Молдове?

- В первую очередь мы должны сохранять спокойствие. Ситуация накалена. Будем надеяться на лучшее. Главное, остановить войну. И надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время. Что касается эскалации ситуации, то об этом должны говорить политики и эксперты. Как вы отметили, я отвечаю за сельскохозяйственный сектор. И эта война создала множество проблем для сельхозпроизводителей. Поэтому обратимся к проблемам сельского хозяйства.

- Да, вы недавно заявили, что именно геополитический кризис усугубил проблемы в сельском хозяйстве. На днях я вернулся из Кишинева. И в вашей столице стоит запах пороха. Как вы оцениваете ситуацию?

- Господин министр, уверен, что озвученный мною вопрос не входит в сферу ваших полномочий и компетенций, но тем не менее вы представляете правительство. Не могу обойти возникшую напряженность на границах Молдовы. Тем более что вероятная эскалация и разрастание конфликта непосредственным образом сказались на молдавской экономике, в частности ограничили возможности экспорта сельскохозяйственной продукции.

- Обсуждался ли экспорт зерна в Азербайджан с нашими министрами?

- Да, это был главный вопрос. Буквально сегодня, несколько часов назад обсуждали.

- А если ваше правительство пролонгирует запрет на экспорт?

- Мы обсуждали и вопрос импорта из Азербайджана минеральных удобрений. Ваша страна занимается производством этих удобрений. До сих пор мы закупали их в России. Молдова – сельскохозяйственная страна, ориентированная на экспорт своей продукции. Нам незачем держать столько объемов пшеницы в качестве стратегического запаса.

- В рамках соглашения о свободной торговле осуществляется торговля агропродовольственными товарами между Молдовой и Турцией. Раньше Молдова поставляли зерно и в Турцию. Значит приостановлен экспорт и в эту страну?

- Конечно, это форс-мажор. И наши партнеры с пониманием отнеслись к возникшей ситуации. Для нас главное – обеспечивать продовольственную безопасность собственных граждан, а затем исполнять обязательства в отношении других стран.

- После вступления в силу ассоциативного соглашения с Евросоюзом, Молдова изменила внешнеторговые ориентиры. Главный рынок сбыта – не Россия, а ЕС. Но по мнению многих экспертов, эта стратегия потерпела крах. Молдавские помидоры не выдерживают конкуренцию на европейских рынках…

- Кто это говорит?! Это не так, наоборот. Молдавская продукция с успехом экспортируется на европейские рынки. К примеру, молдавская винная продукция, которая прежде экспортировалась в Россию, сегодня с успехом экспортируется в более чем 70 стран мира, включая ЕС. Торговый баланс с ЕС по агропродукции позитивный. 60% нашей продукции поступает на еврорынок, 15-17% - в постсоветские государства, остальная часть внешнеторгового экспорта - на другие мировые рынки. В последние годы мы осуществили серьезную диверсификацию. Да, по некоторой продукции мы все еще зависим от российского рынка, к примеру поставки яблок в Россию составляют около 95% от всего экспортного объема.

- Но фуры с яблоками сейчас застряли на границе с Россией. Об этом пишут СМИ.

- Нет, не застряли. Мы направили этот поток окольным путем через Польшу, Прибалтику, Беларусь, к тому же переориентировались на другие рынки. Наша квота на европейском рынке составляла 40 тысяч тонн. И до сих пор мы не заполняли эту квоту, что объясняется незаинтересованностью как молдавских предпринимателей, так и европейского рынка потребления. В этом году мы экспортировали в Румынию более 5 тысяч тонн яблок. И мы планируем на протяжении мая поставить еще 45 тысяч тонн.

- Вы заговорили о засухе в Молдове, что негативно сказалось на урожае. Но с идентичной проблемой столкнулся и Азербайджан. На протяжении последних лет азербайджанские фермеры тщетно пытаются преодолеть последствия засухи. Обсуждался ли на встрече с азербайджанским министром опыт Молдовы в борьбе с природной катастрофой? Что вы посоветовали?

- Мы обсудили направления нашего дальнейшего сотрудничества. В первую очередь, речь идет о внедрении информационных технологий с указанием влаги в почве и механизме осуществления этих операций азербайджанскими фермерами. Приобщении к ноу-хау научно-технологического прогресса – роботов, дронов для защиты зерновых культур, методологии принятия правильных и своевременных решений. Помимо этого, речь идет о создании базы данных, сельхозпроизводителей культур, интеграции в единый центр для принятия оперативных решений.

- Еще один болезненный вопрос: цены на удобрения повысились втрое.

- Ну да, конечно – повысился газ, повысились цены и на удобрения. (Смеется)

- Вы приостановили закупку удобрений из России. И недавно вы заявили, что Молдова будет импортировать эту продукцию из других стран.

- Непосредственно цель моего визита в Азербайджан и связана с диверсификацией импорта. В Баку прошла международная конференция ФАО, в рамках которой я и провел встречи с представителями различных стран. Нельзя замыкаться на одном российском рынке.

- Следующий вопрос довольно актуален и для Азербайджана. В Молдове действует закон, обязывающий продовольственные магазины выставлять на полках 50% местных продуктов. Однако, недавно вы заявили, что многие сельскохозяйственные магазины с этим не справляются. Что вы собираетесь предпринять, чтобы выйти на предполагаемый результат?

— Это была не наша инициатива, а предыдущего правительства. Я не согласен с подходом, что мы должны обязывать производителей и магазины выставлять на полки нормированную национальную продукцию. Мы должны улучшать качество продуктов, диверсифицировать спектр и расширять выбор покупателей. Одним законом и инспекцией невозможно улучшить качество и расширить ассортимент, а также повысить продовольственную безопасность. В то же самое время надо сохранить и приумножить потребительскую свободу. Это вопрос выбора гражданина.

- И последний вопрос концептуального характера. Я считаю, что главной бедой нашего сельского хозяйства является отсутствие выбора формы хозяйствования. То есть за десятилетия мы еще не определились, какой же аграрный путь мы выбираем: реанимируем колхозы, переходим на американскую фермерскую модель, ратуем ли за прусский путь или все же отдаем преимущество кибуцы? Вы являетесь одним из лучших аграрных специалистов в Молдове. Как вы думаете, какая форма хозяйствования наиболее оптимальна для постсоветских стран?

- Я за грамотный подход в осуществлении аграрной стратегии. Абсолютно идеальной модели нет. Но вместе с этим, однозначно – возвращение к колхозам тоже не решение проблемы. Четверть столетия назад после завершения учебы я проходил стажировку в израильских кибуцах. А до этого получил ценный опыт работы в колхозах. Так же обменивался опытом создания фермерских хозяйств с американскими коллегами. Решение следующее: нужен грамотный подход, правильные расчёты, внедрение эффективных современных технологий. И самое главное – надо быть хозяйственником и с ответственностью относиться к имеющимся ресурсам. То есть, я – сторонник экономики замкнутого цикла, американцы называют ее – circular economy. Это экономика, основанная на возобновлении ресурсов, своего рода альтернатива традиционной линейной экономики.

В Молдове множество производителей, добившихся больших успехов благодаря применению этой модели. Высокие технологии и доступ к качественным средствам производства обуславливают успех современного фермера. Знания, знания и еще раз знания! Об этом сегодня я сказал и вашему министру экономики. Вчера молдавских специалистов пригласили консультировать французский офис вина. Это признание профессионализма наших специалистов. Надо готовить специалистов, которые будут добиваться успехов!