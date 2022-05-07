В Харькове двум госчиновникам предъявили подозрение в госизмене

«Сегодня объявлено о подозрении в государственной измене председателю Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховского сельсовета Надежде Антоновой». Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«По материалам следствия, сразу после оккупации Старого Салтова Коновалов добровольно перешел на сторону россиян, обеспечивал их жильем, агитировал население не оказывать сопротивление. Надежда Антонова перешла на сторону ВС России в селе Кутузовка. Она наладила сотрудничество с руководителем российских военных с позывным «Витязь». Антонова сдала ветеранов АТО/ООС, охотников и правоохранителей, заставляла местных носить белые повязки», - рассказал глава ОВА.

По его словам, обоим объявили о подозрении по статье «Государственная измена в условиях военного положения». Им грозит наказание - от 15 лет до пожизненного заключения. Расследование продолжается.