Глава ЦРУ: на фоне войны в Украине Китай строит планы на Тайвань

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что, наблюдая за войной, которую «развязала Россия против Украины», власти Китая делают выводы относительно своих планов на захват Тайваня.

«Очевидно, что китайское руководство пытается тщательно выявить уроки, которые они должны извлечь из Украины по поводу своих собственных амбиций на Тайване», — сказал Бернс в интервью СNN.

Глава ЦРУ добавил, что трехмесячные результаты войны России против Украины не подорвали намерений китайского лидера Си Цзиньпиня получить контроль над Тайванем. Но это повлияло прежде всего на то, когда власти КНР будут готовы осуществить свой план.