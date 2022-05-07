Зеленский объявил о предстоящей эвакуации с «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с окруженной «Азовстали» удалось вывезти более 300 гражданских. Об этом он сказал во время видеообращения в субботу, 7 мая.

Зеленский подчеркнул, что первый этап эвакуации с окруженного завода прошел при участии команд Международного комитета Красного Креста и ООН, но сложная работа по эвакуации защитников Мариуполя продолжается.

«Удалось спасти более 300 человек — женщин, детей. Фактически мы вывели гражданских с "Азовстали" и готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии раненых и медиков. Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет лжи. Безусловно, работаем и над тем, чтобы вывезти наших военных, всех героев, которые защищают Мариуполь. Это очень сложно, но важно», - подчеркнул Зеленский.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что с завода «Азовсталь» эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.