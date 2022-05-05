Командир батальона «Азов»: кажется, мы оказались в адском реалити-шоу...

Командир 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины Сергей Волынский, который находится на «Азовстали», опубликовал в Facebook еще один пост с просьбой о спасении военных.

«Что я чувствую? Кажется, что я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы, военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает за интересным сюжетом! Такие сценарии используются в фильмах и сериалах. Разница лишь в том, что это не фильм, а мы - не выдуманные персонажи! Это реальная жизнь! Боль, страдание, голод, мучения, слезы, страх, смерть — все настоящее!

Что меня удивляет? Цинизм! Человеческому цинизму нет границ! Есть общепринятые правила, они одинаковы для всех, заверены кучей законов, подписей и печатей, но они не действуют! Тогда для чего они нужны?»