Зеленский прокомментировал ракетные обстрелы Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередной ракетный обстрел Одессы войсками России, передает РБК-Украина

«Сегодня ВС России нанесли ракетный удар по Одессе. По городу, где почти каждая улица имеет что-то памятное, что-то историческое. Но для русской армии это не имеет значения. Им только убивать и разрушать. Одесса? Харьковщина? Донбасс? Им все равно», - заявил глава государства.

Зеленский также добавил, что такие поступки «могут совершать только варвары, у которых есть ракеты, но нет ничего из того, что делает их людьми».

При этом он подчеркнул, что характерно, что Россия делает это накануне дня памяти всех жертв Второй мировой войны и Дня победы над нацизмом.