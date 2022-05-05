США вынуждают Тайвань покупать американское вооружение the new york times
Администрация президента США Джо Байдена тайно оказывает давление на власти Тайваня, побуждая их заказывать лишь те американские системы вооружений, которые Вашингтон считает эффективными для защиты от возможного вторжения Китая, пишет в субботу газета New York Times со ссылкой на источники.
Как утверждают собеседники издания из числа неназванных представителей властей США и Тайваня, война в Украине убедила Вашингтон и Тайбэй в том, что вторжение армии Китая в ближайшие годы представляет реальную опасность.
В настоящий момент, по информации газеты, Вашингтон внимательно изучает оборонные возможности тайваньских вооруженных сил, чтобы определить, смогут ли последние отразить потенциальное вторжение со стороны армии КНР.