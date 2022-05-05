Администрация президента США Джо Байдена тайно оказывает давление на власти Тайваня, побуждая их заказывать лишь те американские системы вооружений, которые Вашингтон считает эффективными для защиты от возможного вторжения Китая, пишет в субботу газета New York Times со ссылкой на источники.

Как утверждают собеседники издания из числа неназванных представителей властей США и Тайваня, война в Украине убедила Вашингтон и Тайбэй в том, что вторжение армии Китая в ближайшие годы представляет реальную опасность.

В настоящий момент, по информации газеты, Вашингтон внимательно изучает оборонные возможности тайваньских вооруженных сил, чтобы определить, смогут ли последние отразить потенциальное вторжение со стороны армии КНР.