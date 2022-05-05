У Зеленского опровергли слухи о потоплении «Адмирала Макарова»

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович опроверг слухи о потоплении российского фрегата «Адмирал Макаров». Об этом он сказал в эфире «Фейгин Live».

«Никакой «Макаров» не утопили, конечно же», - отметил Арестович и подчеркнул, что «это было какое-то недоразумение».

Отвечая на вопрос, откуда пошла информация о потоплении «Макарова», он заявил, что ее могли вбросить сами российские военные из сил информационно-психологических операций «под видом украинского аккаунта в соцсетях».

Он объяснил, что такие вещи делаются для того, чтобы дискредитировать украинскую и западную прессу.