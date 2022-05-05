В Северной Ирландии впервые на выборах победила «Шинн Фейн»

«Шинн Фейн» - бывшее политическое крыло Ирландской республиканской армии, вероятно, впервые в истории победила на выборах в контролируемой британцами Северной Ирландии, пишет Euronews.

Впервые за более чем вековую историю своего существования партия, представляющая интересы католического населения Ольстера, может назначить первого министра провинции.

Протестантская Демократическая юнионистская партия, которая традиционно считалась ведущей политической силой региона, признала победу оппонентов. Согласно Белфастскому соглашению 1998 года или Соглашению Страстной пятницы в правительстве должны быть представлены и католики, и протестанты.

Аналитики утверждают, что целостность Великобритании может оказаться под угрозой. Если юнионисты ратуют за единство с Соединенным Королевством, то «Шинн Фейн» – за воссоединение Ирландии. Правда, в ходе предвыборной кампании националисты обходили тему объединения острова, упирая на экономическую повестку.