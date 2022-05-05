Великобритания выделила для Украины еще 1,3 млрд фунтов

Британия предоставит Украине дополнительную военную поддержку в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки ВС Украины, передает Reuters.

Отмечается, что это самый высокий уровень военных расходов Великобритании на конфликт с момента разгара кампаний в Ираке и Афганистане.

«Жестокое нападение России не только вызывает неисчислимые разрушения в Украине - оно также угрожает миру и безопасности во всей Европе», - сказал премьер-министр страны Борис Джонсон, комментируя данное решение.