Ожесточенные бои в Панджшере: силы Масуда-младшего перешли в наступление

Силы афганского Фронта национального сопротивления (ФНС), возглавляемого Ахмадом Масудом, сыном Ахмад Шаха Масуда, перешли в наступление на севере страны и захватили три района в провинции Панджшер. Об этом сообщает Agency France Press.

По данным главы отдела внешних связей ФНС Али Майсама Назари, сопротивление начало первое с сентября прошлого года масштабное наступление. Бойцы фронта перекрыли основные дороги на севере Афганистана и выбили талибов с ряда форпостов. По его словам, «войска противника несут потери, многие сдаются в плен».

В то же время официальный представитель сформированного талибами временного правительства Забихулла Муджахид опровергает, что в Панджшере или других северных регионах происходят военные столкновения, а утверждения «повстанцев», попавшие в СМИ, он назвал ложными.

Вместе с тем местные представители талибов подтвердили бои с ФНС. Однако они отрицают, что были окружены. Жители Панджшера также подтвердили AFP, что в провинции шли ожесточенные бои. Люди покидают районы из-за боевых действий.