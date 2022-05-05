Авиация Россия сбросила бомбу на школу в Луганской области: власти заявили о десятках погибших

В результате авиаудара по школе в поселке Белогоровка в Луганской области Украины, по предварительным данным, могли погибнуть 60 человек, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, из-под завалов эвакуировали 30 человек, среди них семь раненых, пишет УНИАН. "Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли", - предположил глава обладминистрации.

О попадании авиабомбы в школу, "в которой пряталось почти все село", Гайдай сообщил накануне вечером.

Пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) в субботу сообщала пока о двух погибших.

По оценке украинских властей, в школе могли находиться около 90 человек. Белогоровка - "горячая точка" боевых действий на протяжении последней недели, пишет "Украинская правда".

Минобороны России пока не комментировало заявление украинских властей о падении бомбы на школу в Луганской области.