Пока Россия «занята другим»: Финляндии и Швеции советуют вступать в НАТО «именно сейчас»

«Я думаю, что у двух стран есть возможность присоединиться к НАТО именно сейчас, потому что Путин занят другим. Он ничего не может с этим поделать», — подчеркнул Расмуссен, слова которого приводит РБК.

Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО сейчас, пока Россия сосредоточена на войне в Украине, заявил бывший глава альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью телеканалу CNBC.

В то же время, даже если заявка Финляндии и Швеции будет рассматриваться в срочном порядке, процесс присоединения к НАТО все равно займет «несколько месяцев», так как необходимо, чтобы заявка прошла все 30 парламентов стран-участниц, предупредил экс-глава Североатлантического альянса.

Он заключил, что в течение этого периода блок должен обеспечить безопасность двух стран, «как если бы они уже были членами НАТО».

Сейчас в НАТО входят 30 стран, Финляндия и Швеция имеет статус стран — партнеров блока. Обе скандинавские страны начали рассматривать возможность вступления в НАТО после вторжения России в Украину. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс сможет оперативно принять Финляндию и Швецию в случае запроса от них.

Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО, говорила в апреле представитель МИД России Мария Захарова: «Мы свои предупреждения все сделали и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают». Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что России придется усилить группировку сухопутных сил на границе с альянсом и развернуть ВМС в Финском заливе.

Президент Финляндии Саули Ниинистё назвал «ожидаемой реакцией» предупреждения российских официальных лиц о последствиях членства страны в НАТО.