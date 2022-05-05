На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация об обрушении жилого дома, расположенного на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку, и о необходимости оказания помощи гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия прибыли спасатели Службы спасения особого риска МЧС. Было установлено, что входные двери трех квартир заблокированы в результате частичного обрушения потолка общего коридора на 2-м этаже двухэтажного жилого дома, в результате четыре человека оказались в беспомощном состоянии. Спасатели эвакуировали граждан из квартир, предварительно расчистив завалы, мешавшие открыть входные двери квартир.