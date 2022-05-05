Высший командный состав украинских морпехов попал в плен

Командир 36-й бригады украинских морских пехотинцев Владимир Баранюк и начальник штаба Дмитрий Кормянков попали в плен при выходе с завода «Азовмаш» в Мариуполе в апреле и уже «дали показания». Об этом сообщило РИА Новости.

По утверждению российского агентства, «высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начштаба полковник Дмитрий Кормянков – оказались в плену после попытки выйти с завода «Азовмаш» (северо-западнее «Азовстали») и уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе».

Факт попадания в плен Баранюка подтвердили собеседники «Украинской правды» среди украинских защитников в Мариуполе.