Регионы России охватили пожары: сгорели сотни домов, более 10 погибших

По меньшей мере 13 человек погибли в субботу в трех сибирских регионах России - Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях. Из-за шквалистого ветра и обрыва линий электропередачи там начались массовые природные пожары. Они охватили сотни зданий, ветер мешал усилиям пожарных. Еще два человека погибли днем ранее в Омской области, сообщает Русская служба BBC.

Так, пожары в субботу охватили почти два десятка населенных пунктов Красноярского края. По последним данным, в регионе погибли семь человек, еще 19 пострадали, среди них шестеро пожарных. Аномальные пожары повредили или уничтожили уже 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль, сообщили власти. Причиной пожаров власти называют короткие замыкания на линиях электропередач: они были повреждены шквалистым ветром, который затем способствовал быстрому распространению огня. Использовать авиацию в тушении пожаров невозможно из-за сильной ветровой нагрузки, объяснили в МЧС России.

Четыре человека погибли на пожаре в Тяжинском округе Кемеровской области, сообщили Интерфаксу в единой дежурно-диспетчерской службе. По данным службы, 143 дома сгорело, 224 человека остались без жилья, люди временно разместились у родственников.

Два крупных пожара в Братском и Тайшетском районах Иркутской области ликвидированы, заявили в региональном управлении МЧС. Двое человек погибли в результате пожаров в Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Он тоже объявил о введении режима ЧС. Около 30 пожаров фиксировали в регионе к утру воскресенья.