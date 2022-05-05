По Таджикистану ударили ракетами со стороны Афганистана

Боевики «Исламского государства» выпустили семь реактивных снарядов в направлении расположения вооруженных сил Таджикистана, сообщает SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность террористических и экстремистских групп в интернете. В погранслужбе Таджикистана информацию об атаке подтвердил источник Sputnik Таджикистан.

По данным SITE Intelligence Group, инцидент произошел неподалеку от города Куляб. Отмечалось, что пусковая установка была смонтирована на машине.