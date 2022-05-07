Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 11:29

Власти Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана обнародовали размеры единовременных выплат, которые накануне 9 мая будут вручены ветеранам Великой Отечественной войны. В Узбекистане ветераны войны, узники концлагерей и блокадники Ленинграда получат по 15 млн сумов ($1339). Чиновникам поручено посетить каждого из получателей выплат и торжественно вручить им денежное вознаграждение и ценные подарки. Также они должны лично вручить подарки 10 тысячам работников тыла. В Кыргызстане размер праздничных выплат составит 100 тысяч сомов ($1209). Их получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также блокадники Ленинграда.

В Казахстане размер выплат зависит от региона проживания получателя и его статуса. К примеру, ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Нур-Султане и Алматы, получат по 1 млн тенге ($2229), а в Актобе – 2 млн тенге ($4459). Единовременные выплаты в канун 9 мая положены также жителям Казахстана, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной, ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам труда. К примеру, в Алматы они получат от 50 тысяч до 100 тысяч тенге (от $111 до $222). В Таджикистане также размер выплат зависит от региона. К примеру, в Душанбе ветераны Великой Отечественной получат по 3000 сомони ($240), труженики тыла, участники войны в Афганистане, инвалиды Чернобыльской аварии и семьи, чьи кормильцы погибли, защищая конституционный строй, — по 800 сомони ($64). В Согдийской области участники и инвалиды Великой Отечественной, лица, работавшие в тылу, а также супруги военнослужащих, оставшиеся без попечителя, получат по 6000 сомони ($480). Тем временем в России 20 320 ветеранов Великой Отечественной войны получили ко Дню Победы по 10 тысяч рублей ($138).