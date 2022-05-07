Россия выплатит победившим Гитлера меньше всех накануне
Власти Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана обнародовали размеры единовременных выплат, которые накануне 9 мая будут вручены ветеранам Великой Отечественной войны.
В Узбекистане ветераны войны, узники концлагерей и блокадники Ленинграда получат по 15 млн сумов ($1339). Чиновникам поручено посетить каждого из получателей выплат и торжественно вручить им денежное вознаграждение и ценные подарки. Также они должны лично вручить подарки 10 тысячам работников тыла.
В Кыргызстане размер праздничных выплат составит 100 тысяч сомов ($1209). Их получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также блокадники Ленинграда.
В Казахстане размер выплат зависит от региона проживания получателя и его статуса. К примеру, ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Нур-Султане и Алматы, получат по 1 млн тенге ($2229), а в Актобе – 2 млн тенге ($4459).
Единовременные выплаты в канун 9 мая положены также жителям Казахстана, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной, ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам труда. К примеру, в Алматы они получат от 50 тысяч до 100 тысяч тенге (от $111 до $222).
В Таджикистане также размер выплат зависит от региона. К примеру, в Душанбе ветераны Великой Отечественной получат по 3000 сомони ($240), труженики тыла, участники войны в Афганистане, инвалиды Чернобыльской аварии и семьи, чьи кормильцы погибли, защищая конституционный строй, — по 800 сомони ($64). В Согдийской области участники и инвалиды Великой Отечественной, лица, работавшие в тылу, а также супруги военнослужащих, оставшиеся без попечителя, получат по 6000 сомони ($480).
Тем временем в России 20 320 ветеранов Великой Отечественной войны получили ко Дню Победы по 10 тысяч рублей ($138).
Бесстыдство - так комментируют пользователи российских социальных сетей те суммы, которые российская власть направляет на «поддержку» ветеранов. «Горите вы в аду с вашей подачкой, - говорит Михаил К., председатель добровольного объединения офицеров, которые уже восемь лет развозят 9 мая ветеранам и членам их семей поздравительные наборы ко Дню Победы. – Мы в этот день со своих пенсий и добровольных пожертвований набираем продуктов долларов на двести. Мы в течение года приходим и делаем ремонт в домах ветеранов, привозим им дрова и уголь. И вы, российские чиновники, по торжественным дням суете им, в ознаменовании заслуг, меньше, чем по полтораста долларов. У вас совесть-то есть?»
Эту позицию разделяют и другие волонтеры. «Понимаешь, ну сколько их осталось? Да и много ли им надо», - говорит Марина С., секретарь волонтерского фонда. «Да, в России теперь так – упомянул негосударственный фонд – и ты уже в иноагаентах, ты уже виновен в «фейках» против российской армии». Это Михаил, который 20 лет ходил под погонами и прошел горячие точки от Анголы до Приднестровья, это Марина, потерявшая мужа в Таджикистане…
Они лишены возможности обсуждать и оценивать действия российских властей, привезли подарки ветеранам - и свободны. А потом придут чиновники, вручат открытки и сделают снимки – и все это вольется в канву непрекращающегося праздника. Где награждают непричастных, а наказывают невиновных. Такие сейчас в России времена.