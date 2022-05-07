Бывший главный силовик победил на выборах главы Гонконга

Единственный кандидат — 64-летний Джон Ли, многие годы проработавший в полиции и силовых структурах, победил на состоявшихся в воскресенье выборах главы администрации Гонконга. Ли получил 1 416 голосов членов коллегии выборщиков, в которую входит 1,5 тыс. человек. Явка составила 97,7%, сообщает South Chining Morning Post со ссылкой на данные ЦИК.

Срок полномочий нового главы администрации начнется 1 июля. До этого назначение также формально должно быть утверждено центральным правительством Китая.

Изначально выборы должны были пройти 27 марта, но их отложили из-за вспышки COVID-19. Голосование проходило на безальтернативной основе. Действующий глава исполнительной власти Кэрри Лам 4 апреля заявила о решении не баллотироваться на второй срок по семейным обстоятельствам, передает РБК.

До июня прошлого года Джон Ли был главным силовиком Гонконга на посту секретаря (министра) по вопросам безопасности (2017-2021), до этого много лет служил на разных должностях в полиции (с 1977 года). Издание Hongkong News называет Ли «известным своей непоколебимой лояльностью китайскому правительству». После победы Ли заявил, что начнет «набирать таланты», которые смогут работать в его будущей администрации. Кроме этого, он пообещал сделать Гонконг «более открытым и динамичным», а также работать над качеством медицинских услуг, мобильностью молодежи и более «глубокой» экономической интеграцией с материковым Китаем.