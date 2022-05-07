Жесткий ответ Узбекистана: никакого Союзного государства!

Накануне Министерство иностранных дел Узбекистана заявило, что считает высказывания некоторых лидеров зарубежных стран о возможном присоединении страны к Союзному государству России и Беларуси «провокационными». Официальное заявление узбекского внешнеполитического ведомства было размещено на его официальном сайте.

В заявлении Министерства иностранных дел Республики Узбекистан говорится: «В последнее время некоторые иностранные издания, претендующие на объективность и беспристрастность в освещении событий, продолжают тиражировать необоснованные высказывания отдельных лидеров зарубежных стран относительно расширения Союзного государства и присоединения к нему Республики Узбекистан.

В этой связи вновь заявляем о недопустимости подобных провокационных действий, способных нанести урон дружеским взаимоотношениям Узбекистана с зарубежными партнерами.

Республика Узбекистан, в целях обеспечения независимости и суверенитета страны, исходя исключительно из национальных интересов, продолжит твердо следовать избранному курсу самостоятельного развития».