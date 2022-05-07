Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам по случаю Дня памяти и примирения, которое посвятил возвращению войны в Украину спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны. На черно-белом видео он стоит на фоне разрушенных и частично сгоревших домов в Бородянке.

«В этом году мы говорим «Никогда снова» иначе. Мы слышим «Никогда снова» иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине… Из этого лозунга выбросили слово «никогда». Ампутировали во время так называемой спецоперации. Вонзили нож в сердце и, глядя в глаза, сказали: «Это не мы!» Замучили со словами «не все так однозначно». Убили «Никогда снова», сказав: «Можем повторить».

...Спустя десятилетия после Второй мировой тьма вернулась в Украину. И она снова стала черно-белой. Снова! Зло вернулось. Снова! В другой форме, под другими лозунгами, но с той же целью. В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма. Фанатичное подражание этому режиму. Его идеи, действия, слова и символы. Маниакальное — до деталей — воспроизведение его зверств и «алиби», которые якобы придают злу священную цель. Повторение его преступлений и даже попытки превзойти «учителя» и сдвинуть его с пьедестала величайшего зла в истории человечества. Установить новый мировой рекорд по ксенофобии, ненависти, расизму и количеству жертв, к которому они могут привести».