Американский Институт изучения войны: армия Украины продвинется к границе России

Контрнаступление Вооруженных сил Украины еще больше расширилось к северо-востоку от Харькова и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с Россией. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны.

Авторы отмечают, что украинские силы продолжают отбивать наступление России на Барвенково (юго-запад от Изюма), а россияне, похоже, отказались от попыток продвигаться прямо на юго-восток в сторону Славянска.

Аналитики также пишут, что украинское контрнаступление демонстрирует многообещающие возможности и может создать условия для дальнейших наступательных операций на северо-востоке Харьковской области.

Украинское контрнаступление, вероятно, направлено на вытеснение росссийских войск из зоны артиллерийского поражения Харькова и выход на границу с Россией – к Белгородской области. ВСУ заставляют российские подразделения, предназначенные для развертывания в других местах, передислоцироваться на Харьковское направление, чтобы остановить украинские атаки, говорится в отчете.