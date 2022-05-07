Рогозин уже угрожает Илону Маску

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предупредил основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, что ему «придется отвечать по-взрослому» за снабжение Вооруженных сил Украины средствами связи.

«По нашей информации, доставка и передача Вооруженным силам Украины абонентских ящиков приема-передачи Интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее российские СМИ сообщили, что пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Кормянков якобы рассказал о том, что спутники Starlink Илона Маска раздавали интернет Вооруженным силам Украины в Мариуполе.