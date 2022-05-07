Британская разведка рассказала об ошибках России в Украине

Министерство обороны Великобритании опубликовало 8 мая новые данные британской разведки, в которых говорится о проблемах в командовании вторгнувшихся в Украину российских войск.



В частности, в сводке британской разведки говорится, что "трудности с командованием и неуверенные действия России на передовой вынудили начальство приехать на поле боя и, вероятно, взять на себя руководство операциями".

Отмечается, что ошибочные предположения при планировании и неудачи в развитии продолжают подрывать прогресс России в войне против Украины.

"Передовая дислокация командиров подвергла их значительному риску, что привело к непропорционально высоким потерям российских офицеров в этом конфликте. Эти проблемы, вероятно, сохранятся, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо убитых", - пишет Минобороны Британии.