Бердымухамедов потребовал сократить импорт продовольствия в Туркменистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на заседании правительства поручил сократить импорт продовольствия, пишет Turkmenportal.

По его словам, за последние четыре месяца, невзирая на прежние поручения, увеличились объемы некоторой поставляемой в Туркменистан из-за границы продукции. В ее числе – картофель, лук, чеснок, фрукты, мука, масло и другие продукты питания.

«В этой связи следует усилить работы по наращиванию выпуска отечественных товаров народного потребления и сокращению объёмов импорта продукции, в частности продовольственной, которая может производиться в нашей стране», – пояснил Сердар Бердымухамедов.