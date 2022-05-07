В Минэкологии назвали причину дождливой погоды в Азербайджане

Прохождение за прошедший день через территорию Турции циклонов и связанных с ними холодных атмосферных фронтов стало причиной дождливой погоды на большей части Азербайджана, сообщила начальник Национальной гидрометеорологической службы Минэкологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По словам Тагиевой, в некоторых районах Азербайджана, в основном в горных и предгорных, осадки были обильные и интенсивные: «В районах, расположенных в предгорьях Большого Кавказа – в Балакене, Гахе, Загатале, Шеки, Огузе, Габале выпало до 57% месячной нормы осадков».

Умайра Тагиева также отметила, что в результате проливных дождей повысился уровень воды в реках Азербайджана - с 23 см до 49 см.

Представитель Минэкологии добавила, что в высокогорных районах выпал снег: «Высота снежного покрова в Шахдаге достигла 18 см».