В Киев прибыла глава Бундестага Германии
Председатель Бундестага ФРГ Бербель Бас прибыла в Киев. Согласно протоколу, она занимает второй высший пост в государстве после федерального президента и перед федеральным канцлером и президентом бундесрата, передает Русская служба BBC.
Бас стала самым высокопоставленным представителем Германии, приехавшим в Украину с начала российского вторжения. Она примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 77-летию окончания Второй мировой войны в Европе, возложит венки на Могиле Неизвестного солдата в Киеве и на мемориале в Бабьем Яре.
Запланирована также встреча Бас с президентом Украины Владимиром Зеленским.