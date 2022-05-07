В ведомстве утверждают, что одним из достижений реформ, осуществляемых в стране в соответствии с поручениями главы государства, является обеспечение прозрачности и адресности в функционировании системы социальной защиты населения.

Финансовые итоги глубоких реформ в системе социальной защиты Азербайджана обернулись для страны ощутимым положительным сальдо. Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

С одной стороны, это обеспечивает выверенное и целенаправленное использование бюджетных средств, с другой, создает дополнительные ресурсы для усиления социальной поддержки наиболее слабых групп населения.

Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать финансовые итоги реформ, осуществленных Министерством труда за последние три года. За этот период только в результате искоренения случаев получения фиктивных инвалидностей и пенсий удалось предотвратить незаконное присвоение государственных средств на сумму 900 миллионов манатов. А обеспечение прозрачности в сфере выдачи соцпособий, пенсий и адресной социальной помощи позволило министерству сэкономить для госбюджета еще 750 миллионов манатов.

Таким образом, благодаря разоблачению подделок и всевозможных фальсификаций, Министерство труда и социальной защиты населения предотвратило за три года присвоение государственных средств на общую сумму 1 миллиард 650 миллионов манатов.

Как сообщили haqqin.az в Минтруда, эти средства, вырученные в результате реализации широкомасштабных мер, были направлены на социальную защиту именно тех людей, которые имели на неё право и получали законные социальные выплаты. Сэкономленные 1,6 миллиарда манатов стали одним из источников финансирования трех объемных пакетов социальных реформ на общую сумму 6 миллиардов манатов, охвативших за последние три года более четырех миллионов граждан Азербайджана.

Напомним, что в результате этих реформ минимальная пенсия в стране выросла в 2,2 раза, средняя пенсия поднялась на 75 процентов, пенсии по инвалидности – на 82 процента, выплаты социальных пособий по инвалидности - в 3 раза, выплаты стипендий – в 5 раз.