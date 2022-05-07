Около миллиарда манатов сберегли в борьбе с фиктивной инвалидностью экономика должна быть экономной
Финансовые итоги глубоких реформ в системе социальной защиты Азербайджана обернулись для страны ощутимым положительным сальдо. Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
В ведомстве утверждают, что одним из достижений реформ, осуществляемых в стране в соответствии с поручениями главы государства, является обеспечение прозрачности и адресности в функционировании системы социальной защиты населения.
С одной стороны, это обеспечивает выверенное и целенаправленное использование бюджетных средств, с другой, создает дополнительные ресурсы для усиления социальной поддержки наиболее слабых групп населения.
Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать финансовые итоги реформ, осуществленных Министерством труда за последние три года. За этот период только в результате искоренения случаев получения фиктивных инвалидностей и пенсий удалось предотвратить незаконное присвоение государственных средств на сумму 900 миллионов манатов. А обеспечение прозрачности в сфере выдачи соцпособий, пенсий и адресной социальной помощи позволило министерству сэкономить для госбюджета еще 750 миллионов манатов.
Таким образом, благодаря разоблачению подделок и всевозможных фальсификаций, Министерство труда и социальной защиты населения предотвратило за три года присвоение государственных средств на общую сумму 1 миллиард 650 миллионов манатов.
Как сообщили haqqin.az в Минтруда, эти средства, вырученные в результате реализации широкомасштабных мер, были направлены на социальную защиту именно тех людей, которые имели на неё право и получали законные социальные выплаты. Сэкономленные 1,6 миллиарда манатов стали одним из источников финансирования трех объемных пакетов социальных реформ на общую сумму 6 миллиардов манатов, охвативших за последние три года более четырех миллионов граждан Азербайджана.
Напомним, что в результате этих реформ минимальная пенсия в стране выросла в 2,2 раза, средняя пенсия поднялась на 75 процентов, пенсии по инвалидности – на 82 процента, выплаты социальных пособий по инвалидности - в 3 раза, выплаты стипендий – в 5 раз.
В то же время минимальная зарплата в стране выросла до 300 манатов, а медиальная - на 85 процентов, что во многом позволило ощутимо улучшить социальное положение низкооплачиваемых граждан.
Следует также отметить, что целенаправленные социально-экономические реформы, постоянный рост зарплат и трудовой занятости населения, а также легализация трудовых отношений обусловили существенный рост поступлений по страховым взносам, превысившие прогнозы на более чем 650 миллионов манатов.
В результате деятельность Министерства труда позволила снизить долю средств, выделенных из госбюджета в Фонд социальной защиты, с 38 до 21 процента, что подчеркивает высокую эффективность Фонда и его возросшую финансовую самостоятельность.