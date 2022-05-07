Путин поздравил Алиева и Пашиняна

Президент России Владимир Путин по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кырзызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

«В поздравлениях президент России особо отметил, что в этот день мы отдаем дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Сегодня общий долг - не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», - говорится в посланиях главы российского государства.