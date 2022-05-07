Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:30

После оглашения итогов майской встречи ОПЕК+ нефтяные котировки резко повысились. Министры стран альянса проголосовали за сохранение плана по увеличению в июне квоты на добычу нефти на 432 тысячи баррелей в сутки, что совпало с прогнозами рынка и соответствует стратегии «нефтяной коалиции». Официально ОПЕК+ стремится не допустить чрезмерного затоваривания рынка. Принятое решение отражает намерение ключевых производителей сохранить баланс производства и потребления нефти, удовлетворяя при этом текущий спрос. Конечно, экономические составляющие оказывают ощутимое влияние на каждое решение альянса, но многие, в том числе и официальный Вашингтон, придают ему политическую окраску. Особенно настораживает участие в ОПЕК+ России и строптивость ранее послушной Саудовской Аравии, а также ряда других стран. На самом же деле, в решениях нефтяного альянса присутствуют и экономическая, и политическая составляющие, просто разные стороны оценивают происходящее с разных позиций.

Объединение нефтедобывающих стран, в которое не входят такие крупные нефтепроизводители, как США и Норвегия, уже физически не успевает увеличивать добычу на разрешенные 1,45 миллиона баррелей в сутки и по-прежнему добывать нефть в меньших объемах, чем до пандемии коронавируса, ставшей причиной падения спроса на нефть. В мае прошлого года альянс, на долю которого приходится 2/3 от всей добываемой в мире нефти, принял решение сократить на 10 процентов ежесуточную добычу нефти, опустив её до 9,7 миллиона баррелей. Тогда это помогло, рынок стабилизировался, цены на нефть стали расти, что в итоге спасло от банкротства многие нефтедобывающие страны и компании. С тех пор ОПЕК+ строго придерживается графика по ежемесячному увеличению добычи примерно на 400 тысяч баррелей в сутки и только к концу сентября 2022 года планирует постепенно снять ограничения. Благодаря этой политике альянс добился значительного роста цен на нефть, что выгодно производителям, но никак не потребителям нефти. Экономика последних, в первую очередь США и Евросоюза, теряет темпы развития, что не может не волновать западных лидеров. Однако все попытки воздействовать на ОПЕК+ ни к чему не приводят, а ограничения, введенные Западом на покупку российской нефти, еще больше взбудоражили рынок, на котором слишком уж устойчиво держатся высокие цены на нефть, принося производителям сверхприбыли, а потребителям - потери. В целом же от создавшегося положения вещей страдает не только западная, но и глобальная экономика. Мало того, даже сверхприбыли не компенсируют экономике ряда стран-нефтепроизводителей потери от глобального роста цен и дефицита товаров.

И в этой ситуации США решили прибегнуть к крайней мере. Юридический комитет Конгресса США одобрил законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который, в случае если он будет принят, позволит американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски против стран-членов ОПЕК, а генпрокурору США - право подавать в суд на страны альянса за нарушение антимонопольного законодательства. Проект также признает незаконными любые совместные действия других стран, нацеленные на ограничение нефтедобычи и установление цен на «черное золото». Безусловно, такой законопроект может быть легко опротестован, поскольку под него можно подогнать любые соглашения, заключенные двумя или несколькими странами. Вот только кто сегодня будет судиться с Вашингтоном? Россию ни в одну международную структуру и близко не подпустят, а саудитам подобное даже в голову не придет.