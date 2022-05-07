В Украине объяснили, почему военные оставили город Попасная

Вооруженные силы Украины отошли от города Попасная Луганской области на более крепкие позиции, заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"К сожалению, наши войска действительно отошли немножечко от Попасной, потому что город обстреливали более двух месяцев. Там и бомбы, и ракеты, мины и артиллерия. Там разрушено все до основания. Поэтому наши отошли на более прочные позиции, которые готовились заблаговременно", - сказал он.

Гайдай отметил, что сейчас "все свободные населенные пункты Луганщины являются горячими точками. Прямо сейчас идут стрелковые бои в той же Белогоровке, Воеводовке и в направлении Попасной".

Он заверил, что планы российских военных "захватить полностью Луганскую область до 9 мая" невыполнимы.