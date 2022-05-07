Медведев заметил в Европе «призрак коммунизма»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «призраком коммунизма» желание ряда европейских стран раздавать газ бесплатно, об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Призрак коммунизма наконец-то снова проник в Европу. Так, во всяком случае, пишут media. Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо», - написал Медведев.

Он указал, что такие действия инициируют «достойные наследники» немецких социологов и философов Карла Маркса и Карла Каутского. Медведев предположил, что одновременно с этим в Европе могут ввести нормирование энергопотребления, а затем и продуктовые карточки.